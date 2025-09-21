「ＤｅＮＡ−広島」（２１日、横浜スタジアム）広島の先発・常広羽也斗投手が三回終了時で７安打７失点と炎上した。結局４回で交代し、７失点は自己ワーストとなった。初回は三者凡退で立ち上がるも二回に暗転。２安打１死球で１死満塁のピンチを迎えると、林に先制適時打を浴びた。さらに蝦名にも２点適時打とされ、プロ初出場の捕手・清水が二盗阻止を狙うも悪送球となるミスも重なり、１イニング４失点した。立ち直りを