ももいろクローバーZの玉井詩織さんが、自身のインスタグラムを更新。先月発売した30歳＆芸能活動20周年記念した1st写真集『たまゆら』と、ストーリー写真集『しおどき』の重版が決定したことを発表しました。投稿では「写真集重版決定♡」と報告。リゾート地での撮影オフショット動画も公開され、リラックスした表情や南国の美しい景色が映し出されています。【写真を見る】【 ももクロ・ 玉井詩織 】 「写真集重版決定ϖ