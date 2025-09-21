「楽天２−８西武」（２１日、楽天モバイルパーク）今季限りでの現役引退を発表した、楽天の岡島豪郎外野手（３６）へ、指揮官の三木肇監督やナインらが感謝の言葉を贈った。「自分が野球をこうやってできているのもタケさんのおかげといっても過言ではない」と断言する村林は、引退報告を受けた電話での一幕を明かした。「電話をいただいて、まずは僕の心配といいますか。野球どうや？みたいな感じのことから始まって、その