人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年9月22日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）自分の欠点を思い知らされる出来事が……。しっかり反省すること。11位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）部屋にこもると気分がどんより。積極的に外に出よう。10位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）気合不足で失敗を