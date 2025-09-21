およそ600個の万灯に明かりを灯す「天平ロマンの夕べ」が愛知県豊川市で20日、開かれました。 【写真を見る】600個の手作り万灯に願い込め点灯「天平ロマンの夕べ」愛知県豊川市の三河国分尼寺跡史跡公園で奈良時代に思いをはせる 奈良時代に建てられた寺の跡地・三河国分尼寺跡史跡公園で毎年、開かれているこの催し。20日午後6時からは奈良時代の万灯会を再現し保育園児や小学生らが願い事などを書いたおよそ600個の手作り万