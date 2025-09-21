落語家・林家たい平（60）が20日に自身のブログを更新。自宅火災の被害に遭った同じ一門であるタレントの林家ペー（83）を支援するために、チャリティーイベントを計画していると明かした。【写真】火事発生を受け謝罪した林家ペーたい平は「昨日のニュースを受けてペー師匠、パー子お姉さんに自分達で出来ることを考えてます」と書き出し、「火事になって心が辛い上に家族の猫ちゃん達も亡くなりさらに火災保険未加入が追い打