元女子レスリング選手で金メダリストの登坂絵莉（32）が21日までに、自身のインスタグラムを更新。長男（4）とのランニングの様子を披露した。【写真】「大きくなりましたね」4歳長男とのランニングショットを披露した登坂絵莉「わたしのランニングパートナー」とつづり、長男が登坂の背中にぴたっとくっついている2ショットをアップ。ほほ笑ましい親子の姿を披露し、「涼しくなってきたし身体作り頑張っていきます」と意気込