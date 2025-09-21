21日は各地で青空が広がり、夏に逆戻りしたような気温になった所もありました。一方、北海道からは初雪の便りも。ようやく季節の節目を迎えつつある列島の表情です。朝から青空が広がった東京・上野公園。あちらこちらにパンダのオブジェが飾られています。この週末に中国の秋の伝統行事、中秋節のイベントが開かれ多くの人でにぎわいました。「いただきます。けっこう辛いです。ビールに合いますね」と話す男性が食べていたのはホ