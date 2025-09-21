フジテレビ系ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』(10月1日スタート、毎週水曜22:00〜)の第1話完成披露試写会が21日、都内の映画館で行われた。同作で25年ぶりに民放GP帯連ドラの脚本を執筆した三谷幸喜氏がこの会の語ったのは、キャストのみならず、演出や主題歌も含めたチームへの感謝。そして、“連ドラ”への愛だった。三谷幸喜氏○「僕にはとても撮れないと思いました」このドラマは、経済の安定成長