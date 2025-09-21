ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）は2試合連続の第53号ホームラン。ナ・リーグのホームラン王争いでもついにトップに並びました。試合前のスクリーンに表示されたホームランの数。首位、シュワーバー選手と大谷翔平選手との差はわずかに1と迫っていました。20日もホームランを放ちここ4試合で3本と量産体制に入っている大谷選手ですが、そんな大谷選手の珍しいシーンを21日の現地の中継映像が捉えていました。バットを