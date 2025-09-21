芸人としてバラエティで体を張ったり、ハムのCMで歌い踊ったり。でも実は、いとうあさこさんは劇団所属の俳優なんです。今月、舞台であの“アイドル”と共演するらしい?!私は最初からずっと、“喜劇”がやりたくて、それを目指してきましたトークでもロケ番組でも、独特のおもしろさを放っている芸人のいとうあさこさん。今月、1年ぶりに俳優として所属している劇団の演劇の舞台に立つとのこと。芝居への思いや、今の年齢で改めて