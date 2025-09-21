◆自動車レース▼スーパーＧＴ第６戦「ＳＵＧＯＧＴ３００ｋｍＲＡＣＥ」第２日（２１日、宮城スポーツランドＳＵＧＯ＝１周３・５８６キロ）第６戦の決勝が行われ、ＧＴ５００クラスはコンドーレーシングの「リアライズコーポレーションＡＤＶＡＮＺ」（松田次生、名取鉄平組）が初優勝を飾った。＊＊＊最終ラップでの決着となった劇的Ｖに、近藤真彦監督は「俺、もってるね（笑）」と笑顔を浮かべ、ドライバ