認知症の母、ダウン症の姉、酔っ払いの父と暮らすにしおかすみこさん。著書『ポンコツ一家』『ポンコツ一家2年目』を読んだ方々から「施設に入れたほうがいい」「頑張りすぎないで」と心配する声も寄せられるという。その質問に対してはにしおかさんは本書の中やトークイベント、インスタライブなどでも「母と姉がいっしょに暮らしたいと思っている」ことを明かし、バラバラに施設に入れることは避けたいということも話している。