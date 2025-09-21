子どもが小学校に入ると、学校帰りに突然子どもの友だちが遊びに来た！という経験をした人や、逆にわが子が勝手に友だちの家に寄って帰って来たことがあるという人もいるかもしれませんね。子どもがいつもの帰宅時間に帰って来ないと保護者としては本当に心底心配するものですが、この記事では息子の友だちが遊びに来てがんとして帰ってくれなかった…という投稿を紹介します。相手の保護者が心配しているだろうと何とか先方の保護