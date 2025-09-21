１８日、中鉄青島世界博覧城で都市間鉄道スマート列車を見学する人たち。（青島＝新華社記者／李紫恒）【新華社青島9月21日】中国の鉄道車両製造大手、中国中車が独自に開発し、知的財産権を持つ都市間鉄道スマート列車が18日、山東省青島市で披露された。列車は建設中の京雄快線（北京大興国際空港−河北省雄安新区）で運用される。車両は中国規格のシステムに基づき、主な中核技術を全面的に国産化。時速200キロで係員が乗務