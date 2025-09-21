ギャンブル依存症の問題に取り組む日本とイギリスの団体が国際カンファレンスを開き、ギャンブルは命に関わるという認識を社会全体で共有すべきと訴えました。カンファレンスではギャンブル依存症の当事者や家族らの団体の田中紀子代表が、日本では公営ギャンブルの収益が拡大する一方、依存症の対策費が極めて少ないと指摘。民間団体の国際連合を発足させ、対策の国際基準を作ることを目指すと話しました。またイギリスからは息子