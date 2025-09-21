自民党の総裁選挙が22日に告示されます。これまでに立候補を表明した5人の争いとなる見通しです。自民党の総裁選に立候補するのは、前経済安保担当相の高市早苗氏、農水相の小泉進次郎氏、官房長官の林芳正氏、元経済安保担当相の小林鷹之氏、元幹事長の茂木敏充氏の5人となる見通しです。自民党の総裁選は、国会議員票295票、党員票295票のあわせて590票をめぐって争われます。一回目の投票で、過半数を獲得する候補者がいなけれ