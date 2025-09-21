「気力・体力・好奇心」【写真】主演映画『ルール・オブ・リビング 〜“わたし”の生き方・再起動〜』還暦を越えた南果歩（61）が、主演映画『ルール・オブ・リビング 〜“わたし”の生き方・再起動〜』（9月19日公開）で演じるのは、49歳のシングルマザー。実年齢マイナス12歳の役柄を瑞々しく成立させた秘訣は、南の人生を支える“三角形”にあった。精神年齢38歳2024年に還暦を迎えた。「60歳を迎えた時は『私が還暦!?』とビッ