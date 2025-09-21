南海トラフ地震に備え、三重県南伊勢町で9月21日「防災フェスタ」が開かれました。防災について楽しく学んでもらおうと開かれたイベントで、会場には災害時に役立つトイレやベッドなどの展示のほか、避難所などで手軽に栄養がとれる「防災クッキング」を体験しました。牛乳やヨーグルトとバナナなどのフルーツをミキサーを使わずビニール袋に入れて混ぜ合わせ、冷たくて栄養豊富なドリンクを作り