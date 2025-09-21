福岡六大学野球の秋季リーグ戦（西日本新聞社後援）は21日、福岡市の福工大野球場で第3週第1日の20日に雨天のため4回途中で継続試合となった1試合と同第2日の2試合が行われた。継続試合の九産大―日経大は九産大が6―3で制し、開幕5連勝。九共大は福工大に3―2で競り勝って同じく5連勝。福教大は9―1で九工大に7回コールド勝ちした。22日は午前10時から同野球場で日経大―九産大、九共大―福工大の2試合が行われる。