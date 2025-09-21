◆ウエスタン・リーグソフトバンク3―7阪神（21日、タマスタ筑後）ソフトバンクのイヒネ・イツア内野手（21）が3安打を放った。「2番遊撃」でフル出場。初回1死、阪神先発の富田蓮の変化球を泳ぎながら右前に運んだ。6回には1死二、三塁で適時右前打。さらに8回は1死一塁で三塁への詰まった打球だったが、俊足を生かして内野安打とした。8月27日のくふうハヤテ戦（ちゅ〜る）以来の3安打に「うれしい。運がよかった」と喜