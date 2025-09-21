¢¡¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯3¡½7ºå¿À¡Ê21Æü¡¢¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ª¥¹¥ÊÅê¼ê¡Ê30¡Ë¤¬ÀèÈ¯¤·¡¢1²ó12µå¤òÅê¤²¤Æ1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£ÀèÆ¬¤ÎÊ¡Åç·½²»¤Ë±¦Á°ÂÇ¤òµö¤¹¤È¡¢Â³¤¯ÜÆ»ÞÍµµ®¤Î½éµå¤Ë¡¢ÅÏîµÎ¦¤¬ÆóÎÝ¤òÁÀ¤Ã¤¿Ê¡Åç¤ò»É¤·¤Æ1»à¤È¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï2¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£ºÇÂ®¤Ï150¥­¥í¤À¤Ã¤¿¡£±¦¸ª¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¤ËÆÈ¼«Ä´À°¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÃæ1Æü¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡Ö