フェアウェイウッド部門は『G440 MAX』が約7カ月間にわたり常にトップを独走してきた。しかし、9月2週のランキングでは『G440』がはじめて3位に陥落。今週は1位が『ゼクシオ13』、2位が『ゼクシオ13レディス』という結果だった。その理由についてPGAツアースーパーストアつくば学園東大通り店の谷合信俊さんに話を聞いた。【写真】HS40〜42m/sに合うのは11モデル！各モデルのヘッド特性も公開中「9月1日から『ゼクシオ13シリーズ』