＜日本シニアオープン最終日◇21日◇相模原ゴルフクラブ（神奈川県）◇6997ヤード・パー72＞56歳のサマヌーン・スリロット（タイ）が、今年のシニアゴルファー日本一に輝いた。単独トップで迎えた最終日、3バーディ・1ボギー・1ダブルボギーの「72」をマーク。トータル14アンダーで逃げ切りVを果たした。〈写真〉65歳overとは思えない！原辰徳氏のパワフルスイング「メジャー大会はどうしても勝ちたい試合だった。勝つことがで