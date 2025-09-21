＜ANAオープン最終日◇21日◇札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース（北海道）◇7066ヤード・パー72＞米ツアーを主戦場とする昨季賞金王の金谷拓実は、首位と2打差の2位から出た最終日、2つのダブルボギーを叩きながらも7つのバーディを奪って「69」をマーク。トータル17アンダーで並んだ石川遼とのプレーオフは、2ホール目でボギー以上が確定した石川に対して、きっちりパーセーブ。国内2戦目で今季初優勝、ツアー通算8勝目を挙げた。〈