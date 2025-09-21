世界アルツハイマーデーの21日、「認知症」について正しく理解してもらおうと広島市内で啓発活動が行われました。JR広島駅では認知症患者の家族らがチラシを配り、本人や支える人への理解を呼びかけました。9月21日はWHOなどによる「世界アルツハイマーデー」で、日本では「認知症の日」と定められます。広島市の高齢者およそ31万人のうち、3万7000人が認知症とされます。■広島市 地域包括ケア推進課尾