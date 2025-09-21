21日放送のフジテレビ系バラエティー『千鳥の鬼レンチャン』（後7：00）では、2回目となる「女子300m走サバイバルレンチャン」を開催した。第1レースでは、最年長参戦となった金田朋子（52）がまさかの事態に見舞われた。【写真】上谷沙弥、一躍ブレイク企画でリベンジ誓う鬼レンチャンできなかった引退をかけて参加した今回、第1レースでまさかの脱落。「ギャー！」と叫びながらのゴールとなったが「いや、もう本当…速いのよ