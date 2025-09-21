阪神のダート2000メートルに砂の猛者が集結。ハンデ重賞「第29回シリウスS」が27日に行われる。実績馬に上がり馬が入り乱れてハイレベルの激戦になりそうだ。ダート界の新星と呼ぶべきはテーオーパスワード。今夏の名古屋城Sが圧巻の勝ちっぷり。後方から前を捉え、さらに3馬身ちぎって捨てた。当然だ。3歳時にはオープンの伏竜Sを制し、あり余る勢いでケンタッキーダービーに挑戦。これは5着に甘んじたが、道中の位置取りを考