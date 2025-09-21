テクノポップユニット「Perfume」のあ〜ちゃんこと西脇綾香（36）が21日に自身のインスタグラムを更新。同日に発表されたグループ活動休止の報告後、初の投稿となった。この日「2025.9.21メジャーデビュー20周年記念日、おめでとう〜！！たくさんのおめでとうメールありがとう！！」と書き出し、「そして私たちの未来を、人生を、優しく受け止めて背中を押してくれるたくさんのメッセージ、ありがとう」とファンへの感謝。「