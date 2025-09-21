大相撲秋場所８日目（２１日、東京・両国国技館）、横綱大の里（２５＝二所ノ関）が幕内平戸海（２５＝境川）を下して７勝目（１敗）を挙げた。大の里は、平戸海を力強く押し出した取組後に「落ち着いていけた。中日を終えて１敗？まだ中盤戦なので。しっかりもう一週間、目の前の一番に集中していきたい」と表情を引き締めた。新横綱として迎えた先場所は、昭和以降ワーストに並ぶ金星４個を配給。引く悪癖を露呈し、優勝