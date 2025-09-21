大相撲秋場所８日目（２１日、東京・両国国技館）、横綱豊昇龍（２６＝立浪）が幕内豪ノ山（２７＝武隈）を押し出して初日から８連勝。横綱昇進前も含め、自身初の中日給金を決めた。取組後は「しっかり集中してやりました。今日は終わったので、明日のことを考えて集中していきたい」と気持ちを引き締めた。中日を終えて単独首位を堅守し、１敗で横綱大の里（２５＝二所ノ関）、平幕の隆の勝（３０＝常盤山）、大関経験者の