21日昼、名古屋の市街地でパトカーから逃走していたバイクが車にぶつかり、そのまま逃走しました。 警察によりますと21日正午ごろ、巡回中のパトカーが名古屋市昭和区滝子町の交差点を、大きな音を出しながら猛スピードで走る白いバイクを見かけ、追跡を開始しました。 バイクは300ｍほど先の交差点で、乗用車とぶつかったもののバイクの運転手はバイクを起こしてそのまま走り去ったということです