北九州市恒例の祭り「わっしょい百万夏まつり」は、このあと、フィナーレを迎えます。北九州市小倉北区で行われている「わっしょい百万夏まつり」は、1988年に市制25周年を機に始まった市民参加型の祭りです。21日は、32の市内の企業や団体からおよそ1800人がパレードを行ったほか、色鮮やかな浴衣や衣装でおよそ3300人が、中心街を踊り歩く名物の「百万踊り」が行われ、多くの人でにぎわいました。祭りはこれまで8月