◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―阪神（２１日・神宮）球団ＯＢでＭＬＢでも投手として活躍した五十嵐亮太氏が試合前の始球式に登板した。現役時代と同じ背番号５３のユニホームでマウンドに登ると、「１４７キロは出ていた」という現役時代をほうふつとさせる速球を投げ込んでスタンドを沸かせた。「それなりのボールを投げられたのでは」とホッとした表情をみせた。この日の試合前には球場周辺などで「神宮球場の熱気を北