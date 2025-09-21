◆パ・リーグ日本ハム７―２ロッテ（２１日・エスコンフィールド）日本ハムはロッテの先発・小島を攻略し快勝。２連勝で、２連敗したソフトバンクとのゲーム差は２・５となった。初回、水谷の右中間への１２号２ランで先制すると、３回にはレイエスの右翼線適時二塁打、郡司の９号２ランで３点を追加。６回には２死満塁から連続押し出し四球で、ダメ押しの２点を奪った。投げては先発の福島が、制球に苦しみながら５回５安