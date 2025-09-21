「ヤクルト−阪神」（１７日、神宮球場）ヤクルト・山田哲人内野手が先制の１１号ソロを放った。「６番・二塁」で先発出場し先頭打者で迎えた二回の第１打席。阪神先発・伊藤将の１４０キロ直球を完璧なタイミングで捉えると白球は左翼席に消えた。１８日・巨人戦（神宮）以来の一発。キャプテンは黙々とダイヤモンドを一周した。ベンチ前では、７月末に上半身の故障から１軍復帰後、初めてスタメンから外れた主砲・村上か