三重県熊野市の世界遺産「花の窟神社」で、10月行われる神事に使うお綱作りが行われました。 【写真を見る】三重県熊野市の世界遺産「花の窟神社」で「お綱」づくり10月の神事に備え80人が稲わらを打ち編み込む 花の窟神社は日本書紀にも登場する日本最古の神社と言われ、毎年2月と10月に長さおよそ170メートルの「お綱」を御神体である巨大な岩と御神木にわたし、五穀豊穣を祈る「お綱掛け神事」が行われます。 21日は