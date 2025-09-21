◆関西学生野球秋季リーグ▽第３節２回戦近大１１―１関学大（２１日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港）近大が関学大に連勝し、勝ち点１を獲得した。プロ注目の勝田成二塁手（４年＝関大北陽）が、６―０の４回２死二塁に、右翼ポール直撃の２ランを放った。２年春以来の一発に、「この冬から強い打球を打つのを心がけてきた。あの１球で仕留めきれたのは、やってきた成果が実を結んだのかなと思います」と胸を張った。８回１死二塁