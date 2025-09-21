女優・内田有紀の妹であることを明かした澪奈（れいな＝２９）が２１日までにＳＮＳを更新。５キロ減量に成功したことを明かした。澪奈は１９歳のときにスカウトされ、２０１５年にデビュー。当初は東京を拠点にしていたが、２０２４年に実家のある静岡へと戻り、ローカルタレントとして活動してきた。今年７月７日には、２０代目の「ミスＦＬＡＳＨ」を選ぶオーディションのセミファイナリスト発表に登場し、内田の妹である