高岡市福岡町では野菜や草花を使ってユニークな作品を作る伝統の「つくりもんまつり」が開かれ、多くの人で賑わっています。「つくりもんまつり」は五穀豊穣に感謝して行われる地蔵祭りが起源とされ、300年余りの歴史があります。 会場には、桃太郎や花咲か爺さんなど昔話の世界観を表現した作品や、人気アニメのキャラクターを表現した作品などユーモアあふれる力作32点が展示されています。今年は、6年ぶりに