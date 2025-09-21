脚本家の三谷幸喜氏（６４）が２１日、都内で行われた、自身が手がけるフジテレビ系ドラマ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（１０月１日スタート）の第１話完成披露試写会に主演の俳優・菅田将暉（３２）らと出席した。同作は１９８４年の渋谷が舞台のオリジナルの青春群像劇。三谷氏の半自伝的要素を含んでいるとされているが、当の本人は「実はちょっと違ってて」と否定し「半半々、半半々自伝ぐらい。