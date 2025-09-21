国民民主党の玉木雄一郎代表は、きょう富山市を訪れ、次の衆議院選挙で、前回擁立した富山3区に加え、富山2区にも公認候補を擁立したい考えを示しました。玉木代表は、候補者発掘の全国キャラバンの一環で訪れた富山市で報道関係者の取材に対し、次のように語りました。玉木代表「できれば（富山選挙区）全部に立てたいなと思いますけども。少なくとも2区には立てたいですね」富山2区には、立憲民主党県連が越川康晴さんの擁立を発