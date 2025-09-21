「一般戦」（２１日、多摩川）予選２日目が終了した。森作雄大（３９）＝東京・１００期・Ｂ１＝が２日目３Ｒを４カドからコンマ１２のトップＳでまくり、今節初勝利を挙げた。初日から２、２、１着と好調をキープしている。相棒の２８号機は低調機シリーズの今節でも下位の部類だが「悪くはない。数字を考えたら中堅は十分」と評価する。レース後は「杉山（裕也）さんに若干伸び返されたのは気になった。舟の向きを重視し