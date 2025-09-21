砺波市の国道359号で路肩が崩れ、応急復旧工事が行われました。昨夜から未明にかけて降った雨の影響とみられます。砺波土木センターによりますと、きょう午前5時ごろ、砺波市坪野地内の国道359号をパトロールしていた職員が、道路沿いの路肩がおよそ20メートルにわたり崩れ落ちているのを見つけました。昨夜から未明にかけて強く降った雨の影響とみられます。重機で並べた大型の土のうに土砂をかけるなどして、