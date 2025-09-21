愛知県稲沢市で9月21日、全国のバスケットボールの強豪校が競う「U18日清食品トップリーグ2025」の試合が行われ、初優勝を目指す岐阜女子高校が勝ち、首位を守りました。男女それぞれ8チームが総当たりのリーグ戦で頂点を目指す大会で、21日は、女子で首位の岐阜女子高校が登場しました。初優勝を狙う岐阜女子は第2クオーターに連続でスリーポイントシュートを決めるなど、