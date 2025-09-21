（台北中央社）強烈台風（台湾基準）台風18号は、台湾に接近している。中央気象署（気象庁）は、陸上台風警報を21日午後5時半にも発表する見込みだとしている。台風18号は21日午後2時現在、台湾本島最南端、ガランピ（鵝鑾鼻）の東南東約680キロの海上を、時速19キロで西北西から西に進路を変えながら進んでいる。中心気圧は915ヘクトパスカル。中心付近の最大風速は53メートル、最大瞬間風速は65メートル。中心から半径300キロ以