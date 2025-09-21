移籍後初ゴールだけでなく初アシストも圧巻だった。マインツの佐野海舟は、現地９月20日に開催されたブンデスリーガ第４節のアウクスブルク戦で、１ゴール・１アシストをマークし、３得点に関与。４−１快勝の立役者となった。先制点となったミドルシュートと共に賛辞を集めているのが、60分のアシストだ。退場者を出し、数的不利な状況のなか、右サイドでボールを奪ると、推進力のあるドリブルで右サイドからぐいぐいと持