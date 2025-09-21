山口市徳地で古くから親しまれるお茶のイベントが行われました。山口市徳地ではマメ科の1年草＝カワラケツメイを主原料にした「カワラケツメイ茶」が古くから親しまれています。生産農家で設立した組合がことしで20年の節目を迎えたことから販売の拠点となっている徳地特産品販売所＝南大門で記念イベントが開かれ新茶の試飲会や茶粥の無料提供などが行われました。（イベントに訪れた人は）「口に含んだ時の香りがいい」カワラケ