奄美大島などで越冬する絶滅危惧種の渡り鳥「サシバ」を守ろうと鹿児島市で講演会が開かれました。鹿児島市で開かれたのは絶滅危惧種の「サシバ」について学ぶ講演会です。「サシバ」はタカ科の渡り鳥で春から夏にかけて東北地方などで子育てし、秋に南に渡って越冬します。奄美大島は日本最大の越冬地です。（野鳥写真家・与名正三さん）「サシバという鳥は自然の豊かさの象徴。サシバを守るために自然を守らないといけない。