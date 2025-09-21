9月17日、スーツを着こなした俳優の坂口健太郎は「第30回釜山国際映画祭」開幕式のレッドカーペットに登壇した。10月31日に公開される坂口主演の映画『盤上の向日葵』が同映画祭の「オープンシネマ部門」に正式出品されたことで、熊澤尚人監督、共演者の渡辺謙と肩を並べたのだ。「坂口さんは韓国で流行りのハートのポーズを観客に向けてしていましたね。笑顔を絶やしていませんでしたが、見た目はがらりと変わっていました。